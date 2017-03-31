Клубника признана самой опасной ягодой

Людям постоянно советуют употреблять больше свежих ягод, фруктов и овощей, так как они очень полезны и содержат в себе много витаминов и минеральных веществ. Но иногда вред от употребления таких продуктов может быть более значительным, чем польза. Особенно это касается того периода, когда они употребляются не в сезон.

Для того чтобы фрукты, овощи и ягоды на прилавках магазинов выглядели аппетитно, имели идеальную форму и красивый цвет, во время выращивания добавляют всякие химические удобрения. Именно благодаря им мы можем найти в супермаркетах почти круглый год свежие овощи и фрукты. Зимой продается даже клубника, которая обычно плодоносит максимум до ноября. Представьте только, сколько разных удобрений нужно, чтобы вырастить красивую клубнику в мороз! А все эти пестициды обязательно впитываются плодом, поэтому клубнику не в сезон лучше не покупать.

Именно клубнику американские ученые назвали самой опасной ягодой. По данным ВОЗ, в «зимней» клубнике порядка 20% от ее общей массы составляют пестициды.

На втором месте по вредности оказались яблоки и шпинат. Любите кушать круглый год сочные яблочки, тогда подумайте, чем их могут обрабатывать, чтобы они так долго сохранили свой аппетитный внешний вид. Меньше пестицидов содержится в персиках, нектаринах, грушах, вишнях и винограде. Менее опасными продуктами ученые назвали картошку, перец и помидоры. Ну а совершенно неопасными можно назвать грейпфрут, авокадо, капусту, ананаса, баклажаны, спаржу, кукурузу и лук.

Стоит отметить, что наличие пестицидов в продуктах питания наносит человеческому организму очень большой вред. Такие овощи и фрукты могут вызвать нарушение развития у детей, вызвать аллергию или даже онкологические заболевания.

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