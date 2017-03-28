В США распространяется новая смертельно опасная грибковая инфекция

В медицинских учреждениях США распространяется опасная грибковая инфекция, которая приводит к смерти больного примерно в 60% случаев, при этом эффективных способов лечения от нее не существует. Называется грибок Candida auris.

Центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава США уже посчитал, что по предварительной информации инфекция поразила уже 53 человека. Почти все они проживают в Нью-Йорке. Распространяется этот грибок еще и в других штатах. В частности, там было обнаружено 27 человек, которые стали носителями Candida auris.

Эксперты выяснили, что у всех зараженных грибком наблюдалось возникновение кровоточащих ран и полный отказ связанных с ними органов. Это и приводит чаще всего к смерти пациентов.

Среди всех заразившихся большинство людей имели ослабленный иммунитет или же болели сахарным диабетом. Бывали также случаи заражения людей после трансплантации органов.

Впервые Candida auris зарегистрирован в Японии 8 лет назад. За это время он успел распространиться по миру. Его выявляли в Канаде, Индии, Германии, Испании, Великобритании и других странах.

К нам эта инфекция еще не добралась, поэтому бояться нечего. Но у нас тоже довольно много опасностей, которые могут нести угрозу жизни и здоровью человека. Поэтому как только чувствуется недомогание, лучше не теряя время Записаться к врачу на прием. Своевременная диагностика поможет быстрее вылечить болезнь и предотвратить возникновение осложнений или негативных последствий.

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