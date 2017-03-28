Ученые назвали главную опасность коктейлей из водки и энергетиков

Чтобы взбодриться, поднять себе настроение и раскрепоститься в ночных клубах или на частных вечеринках, некоторые люди предпочитают употреблять коктейли, состоящие из водки и энергетического напитка. Но такая смесь может быть опасна для человека. Канадские ученые пришли к выводу, что алкоголь нельзя мешать с большим количеством кофеина из-за высокого риска возможного травматизма.

Именно поэтому лучше ограничить употребление спиртных напитков или же вовсе отказаться от него, ведь можно весело и полезно провести время и без него. Например, если тимбилдинг в москве организуют опытные специалисты, то мероприятие станет действительно запоминающимся. Когда все продумано и интересно, меньше вероятности получить травмы или заскучать, чем на обычной вечеринке, где единственным спасением от скукоты может стать алкоголь.

По мнению ученых, коктейли из алкоголя и энергетиков приводят к непреднамеренному получению травм, то есть человек может упасть или же попасть в ДТП, и преднамеренному получению или нанесению увечий (драки). Это связано с тем, что кофеин маскирует эффект от спиртного, поэтому человек выпивает гораздо больше, соответственно, сильнее пьянея.

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