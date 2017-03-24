Американский врач нашел эффективное лекарство против сепсиса

Американскому врачу Полу Марику совершенно случайно удалось вылечить у пациентки сепсис на удивление простым способом. Если эффективность его лекарства подтвердится, то в дальнейшем он сможет спасти миллионы жизней.

Примерно 2 года назад Полу Марику пришлось дежурить в реанимации местной больницы в штате Вирджиния. К нему тогда поступила 48-летняя пациента с очень тяжелой формой сепсиса. Женщина была почти при смерти, но врачу удалось ее спасти. Марик вспомнил о недавнем исследовании, с результатами которого он ознакомился на днях. В нем его коллеги из Вирджинского университета рассказывали о лечении сепсиса с помощью внутривенного введения витамина С. Врач решил добавить к нему еще витамин В1, а также кортикостероиды и дать своей пациентке. Марик не надеялся на то, что этот способ поможет сохранить жизнь женщине, но каково же было его удивление, когда он утром обнаружил, что его пациентка пошла на поправку. С того самого времени врач стал применять этот метод для лечения других пациентов с сепсисом. Всего ему удалось спасти 150 человек.

Почему же до сих пор этот метод не получил широкого распространения? Эксперты говорят, что он очень простой и абсолютно дешевый, поэтому не выгоден фармацевтическим компаниям. Ведь продавая витамин С, много не заработаешь. Для них лучше продавать дорогущие, но малоэффективные препараты, которые приносят большую прибыль.

Стоит добавить, что об этом способе было известно еще с 1949 года. Тогда в Северной Каролине врач использовал витамин С для лечения полиомиелита. Более широкое распространение метод получил уже в 2000-х годах, когда в Калифорнии доктор Нейтанс вводил внутривенно своим пациентам после операции витамины С и Е. Они способствовали более быстрому заживлению ран и восстановлению пациентов. Чуть позже этот же метод использовался другим врачом для лечения заражения крови.

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