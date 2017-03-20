Ученые предлагают управлять умным домом с помощью особой татуировки

Очень многим людям полюбились татуировки. С их помощью можно показать свой внутренний мир, запечатлеть какое-то событие в своей жизни или просто украсить свое тело. Но ученые придумали для татуировок еще одно значение. Они создали так называемые «умные» татуировки, позволяющие человеку управлять всеми функциями умного дома.

Такая татуировка представляет собой по сути небольшой ультратонкий чип, который вживляется под кожу. Именно с его помощью можно подключаться к своему Android-телефону и звонить, включать телевизор, менять освещение в комнате и др.

Создателями такой технологии считаются немецкие ученые из университета Саары. В числе их работ уже значатся несколько реализованных умных гаджетов, помогающих человеку экономить время. Но на этот раз специалисты решили перейти на новый уровень.

По словам создателей, «умная» татуировка должна быть временной, чтобы в случае необходимости от нее можно было запросто исправиться. Процесс вживления не такой сложный, как программирование чипа. Человек может прикоснуться абсолютно к любому участку кожи, например, чтобы просто почесать. Будет очень странно, если в это время в квартире начнет мигать свет или же смартфон сам позвонит кому-нибудь из списка контактов. Именно поэтому для выполнения той или иной функции задается такой жест, который непроизвольно было бы сложно повторить.

Чтобы чип работал корректно, на смартфон человека устанавливается специальное приложение, с помощью которого можно изменить настройки или же задать для жестов другое предназначение.

В разработке «умной» татуировки также принимала участие компания Google. Возможно, новая технология станет частью проекта Google Home, но об этом говорить еще рано. Кстати, вживление под кожу чипа открывает пользователям еще и дополнительные возможности управления некоторыми функциям своего смартфона без тактильного контакта с самим устройством или с чипом. Например, с помощью сгибания и разгибания пальцев можно запустить на мобильном устройстве приложение или включить музыку, а с помощью кивков головой увеличить или уменьшить громкость.

Когда новый девайс поступит в продажу и поступит ли вообще, сказать очень сложно. Сейчас специалистам предстоит провести многочисленные опыты, чтобы выяснить, как такая татуировка влияет на кожу и здоровье человека в целом.

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