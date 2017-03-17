Ученые раскрыли секрет образования континентов на Земле

Тема образования условий, пригодных для жизни на Земле, до сих пор волнует ученых, так как остается все еще очень много загадок. Но вот одну из них разгадали австралийские геологи вместе со своими американскими коллегами. Они подробно описали, как на нашей планете образовались первые материки. Статья о проведенном исследовании опубликована на страницах журнала Nature.

Земля сформировалась с литосферой, имеющей полностью монолитную кору на своей поверхности. Разделение на плиты началось значительно позже. Через много сотен миллионов лет после своего образования на Земле возникла тектоническая активность, которая способствовала образованию отдельных плит и в дальнейшем образованию разных континентов.

Такой вывод ученым помог сделать анализ базальтовых пород, образцы которых были взяты с Пилабарского щита, расположенного на западе Австралии. По словам геологов, такие породы формируются исключительно в определенных условиях. Для этого требуется очень высокое давление и высокие температуры. Именно такие условия обеспечивает мантия Земли, которая заперта под монолитной литосферой. Еще одним доказательством этой теории стал проведенный учеными дополнительный изотопный анализ взятых образцов.

Ранее считалось, что почти сразу же после своего появления на Земле наблюдалась тектоническая активность. Но новое исследование полностью опровергает этом мнение.

Среди известных науке планет, за которыми можно проследить, сегодня тектоническая активность наблюдается кроме Земли еще на одной — Меркурии. Однако достоверных подтверждений этом пока нет. Есть также предположение, что на ледяной спутник Юпитера, Европа, тоже может быть тектонически активным.

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