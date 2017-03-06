Фармкомпаниям не выгодно создавать эффективное лекарство от рака

Человечество на протяжении очень долгого времени борется с раком, но до сих пор в этой сфере не было достигнуто никаких существенных результатов. Причиной этому мог послужить так называемый заговор фармацевтов, которые специально не позволяют выпускать лекарства от онкологических заболеваний, лишь бы не терять свою выручку от продаж дорогих и малоэффективных препаратов.

Современные фаркомпании не готовы продавать дешевые лекарства, которые демонстрируют высокую эффективность в борьбе с раковыми клетками. Это объясняется очень просто. Здоровые люди не приносят им прибыли, поэтому выгодно, чтобы люди болели и покупали дорогущие препараты.

По данным биологов, на сегодняшний день уже существует препарат против лечения рака. Это витамин В17, который еще называется «Лаэтрил». Он не очень дорогой, но тем не менее он попал под запрет в Америке и Западной Европе. Его почти нигде невозможно купить, зато оформить больничный лист задним числом не составит особого труда. Такую услугу оказывают за определенную плату специальные организации.

Однако бытует и другое мнение по поводу Лаэтрила. Некоторые ученые считают пропаганду употребления этого препарата в качестве противоракового средства шарлатанством. К тому же в США его распространители даже попадают в тюрьму.

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