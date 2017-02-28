Что приносит больше вреда: соль или сахар?

Соль и сахар являются самыми распространенными пищевыми добавками, которые помогают сделать любое блюдо еще вкуснее. Однако злоупотребление солью или сахаром может негативно сказаться на состоянии здоровья человека.

Чтобы выяснить, что приносит человеческому организму больше вреда, американские диетологи провели масштабное исследование, в котором изучили ежедневный рацион испытуемых разных возрастных групп. Как выяснилось, среднестатистический житель США потребляет меньше чайной ложки соли в день. В таком количестве она не приносит существенного вред здоровью. Более того, употреблять соль в умеренных количествах даже нужно, так как она участвует в процессе урегулирования жидкости в организме и способствует переносу электрических зарядов от клетки к клетке.

С сахаром наблюдается та же картина. В умеренных количествах он безвреден, чего не скажешь о разных искусственных сахарозаменителях.

А вот людям, которые имеют проблемы с печенью, употребление этих пищевых добавок нужно обязательно сократить. При этом диетологи советуют пить больше очищенной воды, так как она позволит снизить нагрузку на печень.

Примечательно, что полный отказ от соли и сахара тоже может негативно сказаться на здоровье, поэтому полностью отказываться от этих добавок не стоит. Лучше всего соблюдать баланс и употреблять их в умеренных количествах. Ну а в случае возникновения каких-то проблем лучше сразу обратиться к врачу. Справку о том, что вред нанес именно сахар или соль, он не выдаст, но лечение назначит. А вот за необходимыми справками лучше всего обращаться в Центр медицинских комиссий в Санкт-Петербурге. Чтобы устроиться на работу, записаться на плавание в бассейн, отдать ребенка в детский садик или школу обязательно нужно проверить свое здоровье и получить соответствующую справку. В государственных поликлиниках на это уходит будто бы вся вечность. Бесконечные очереди, обозленные врачи и большое число анализов, которые нужно сдавать в течении недели. Но если обратиться в Центр медицинских комиссий, то нужную справку можно получить гораздо быстрее. В срочном порядка, конечно же, за дополнительную плату, любую справку можно оформить всего за час.

Абсолютно любой тип справки или медицинского заключения оформляется в максимально сжатые сроки, при этом оплата проделанной работы производится только после того, как клиент получает все необходимые документы на руки.

Центр медицинских комиссий имеет очень солидный опыт работы и контакты со многими медучреждениями, поэтому документы выдаются только подлинные с настоящими реквизитами. Центр работает как с частными, так и с государственными клиниками, поэтому справка может быть оформлена совершенно от любого медицинского заведения.

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