Что приносит больше вреда: соль или сахар?

28 February 2017 | Автор: irisha | Теги: , , , ,

Соль и сахар являются самыми распространенными пищевыми добавками, которые помогают сделать любое блюдо еще вкуснее. Однако злоупотребление солью или сахаром может негативно сказаться на состоянии здоровья человека.

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Чтобы выяснить, что приносит человеческому организму больше вреда, американские диетологи провели масштабное исследование, в котором изучили ежедневный рацион испытуемых разных возрастных групп. Как выяснилось, среднестатистический житель США потребляет меньше чайной ложки соли в день. В таком количестве она не приносит существенного вред здоровью. Более того, употреблять соль в умеренных количествах даже нужно, так как она участвует в процессе урегулирования жидкости в организме и способствует переносу электрических зарядов от клетки к клетке.

С сахаром наблюдается та же картина. В умеренных количествах он безвреден, чего не скажешь о разных искусственных сахарозаменителях.

А вот людям, которые имеют проблемы с печенью, употребление этих пищевых добавок нужно обязательно сократить. При этом диетологи советуют пить больше очищенной воды, так как она позволит снизить нагрузку на печень.

Примечательно, что полный отказ от соли и сахара тоже может негативно сказаться на здоровье, поэтому полностью отказываться от этих добавок не стоит. Лучше всего соблюдать баланс и употреблять их в умеренных количествах. Ну а в случае возникновения каких-то проблем лучше сразу обратиться к врачу. Справку о том, что вред нанес именно сахар или соль, он не выдаст, но лечение назначит. А вот за необходимыми справками лучше всего обращаться в Центр медицинских комиссий в Санкт-Петербурге. Чтобы устроиться на работу, записаться на плавание в бассейн, отдать ребенка в детский садик или школу обязательно нужно проверить свое здоровье и получить соответствующую справку. В государственных поликлиниках на это уходит будто бы вся вечность. Бесконечные очереди, обозленные врачи и большое число анализов, которые нужно сдавать в течении недели. Но если обратиться в Центр медицинских комиссий, то нужную справку можно получить гораздо быстрее. В срочном порядка, конечно же, за дополнительную плату, любую справку можно оформить всего за час.

Абсолютно любой тип справки или медицинского заключения оформляется в максимально сжатые сроки, при этом оплата проделанной работы производится только после того, как клиент получает все необходимые документы на руки.

Центр медицинских комиссий имеет очень солидный опыт работы и контакты со многими медучреждениями, поэтому документы выдаются только подлинные с настоящими реквизитами. Центр работает как с частными, так и с государственными клиниками, поэтому справка может быть оформлена совершенно от любого медицинского заведения.

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