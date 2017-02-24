Ученые обнаружили потенциально пригодные для жизни планеты

Открытая совсем недавно звезда TRAPPIST-1, расположенная в созвездии Водолея, оказалась очень необычной. Вокруг нее ученым удалось обнаружить сразу семь экзопланет, причем три из них могут иметь на своей поверхности воду в жидком состоянии. А это значит, что эти планеты являются потенциально пригодными для жизни и вполне возможно, что на них уже существует жизнь.

На их пригодность к зарождению живых организмов указывает еще и наличие густой атмосферы, которая является надежной защитой от излучений космоса.

Открытие было сделано командой ученых, представляющих Льежский университет, расположенный в Бельгии. В связи со столь значимым открытием NASA организовало специальную пресс-конференцию на которой подчеркнула важность этого открытия и отметило, что ранее никому и никогда еще не удавалось обнаружить столько потенциально пригодных для жизни планет вокруг одной звезды.

Для идентификации планет использовался аппарат Spitzer, работающий в том числе и в инфракрасном диапазоне. Ученые считают, что на тех планетах, которые расположены ближе всего к звезде, будет слишком жарко для зарождения жизни, а на самых отдаленных — слишком холодно. Получается, что всего три экзопланеты имеют наиболее оптимальные условия для зарождения жизни.

Новая звезда с окружающими ее планетами находится достаточно далеко от Земли. Расстояние до нее составляет примерно 40 световых лет.

В ходе уже проведенных исследований удалось выяснить, что эти планеты имеют скалистую поверхность, а также ученые рассчитали размер и массу этих планет. В ближайшие несколько лет с помощью мощнейших телескопов ученые планируют более подробно изучить атмосферу планет. Предполагается, что отчет по этой теме будет представлен не раньше 2010 года.

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