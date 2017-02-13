Западные ученые пришли к единому мнению. Они определили, какой месяц представляет самую серьезную опасность для человека. Специалисты уверены, что самым опасным для человека является именно февраль.

Ученые проанализировали данные исследований из различных сфер жизни и выяснили, что последний месяц зимы у людей разных возрастных и социальных групп чаще всего сопровождается депрессией и эмоциональными расстройствами. Ключевую роль в этом играет короткий световой день. Поэтому лучше всего хотя бы в помещении обеспечить себе нормальное освещение и установить светодиодные светильники армстронг. Они позволят создать максимально благоприятные условия в помещении независимо от продолжительности дня и погоды за окном.

Еще одной причиной февральской депрессии являются прошедшие праздники. Люди ожидают от наступления нового года и праздников вообще если не чудес, то хотя бы каких-то перемен в жизни. Но как только праздники проходят, люди возвращаются к своей прежней жизни, поэтому впадают в глубокую депрессию.

По мнению экспертов, иногда такое состояние может быть опасным для человека. Именно в феврале регистрируется самое большое число самоубийств. Причем на такой поступок решаются не только подростки, но и представители более старшего поколения.

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