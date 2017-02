Игра в футбол может заменить лекарства от гипертонии

В научном издании Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports медики опубликовали данные очень интересного исследования, согласно которому регулярные занятия футболом могут значительно улучшить состояние здоровья женщины и снизить артериальное давление.

Автор исследования Петер Круструп заявил, что регулярные физические нагрузки, которые получает организм во время игры в футбол, способствуют не только снижению давления, но и укреплению костей, улучшению общего физического состояния, уменьшению жировой прослойки.

Отметим, что недавно австралийские ученые проводили свои эксперименты, целью которых было выяснить, какие виды спорта являются бесполезными. Согласно их данным, футбол на самом деле приносит меньше всего пользы. Но Круструп попытался опровергнуть это утверждение. По его мнению люди просто неправильно в него играют. Если подобрать подходящий режим тренировок и заниматься им регулярно и умеренно, то он принесет колоссальную пользу.

Чтобы доказать это, датский ученый вместе со своими коллегами пригласили принять участие в эксперименте 50 датских женщин. В течении года они раз в неделю по несколько часов играли в футбол. Благодаря этому им удалось добиться такого же результата в плане снижения артериального давления, какой дают лекарства от гипертонии.

Кроме снижения давления женщинам удалось похудеть в среднем на 3 кг и снизить уровень холестерина.

Основываясь на результатах исследования, медики намерены добиваться включения футбола в список официально разрешенных методик для борьбы с гипертонией.

