Ученые предрекают новую опасную эпидемию

Мир еще не оправился от эпидемии вируса Эбола, как ученые предрекают новую пандемию, способную унести жизни большого количества людей. Британский микробиолог Питер Пиот заявил, что даже ведущие страны не готовы к подобным эпидемиям и даже не знают, с чем им нужно бороться.

Во время эпидемии Эболы врачи не имели необходимого оборудования, не знали, как наладить глобальную систему предупреждения. У врачей не было специально оборудованных лабораторий, поэтому становить, что стало причиной гибели такого большого количества людей удалось только военной лаборатории США. Из этого можно сделать вывод, что современная медицина не готова к подобным вызовам и в случае возникновения новой эпидемии медики могут оказаться к ней снова неготовыми.

Но зато люди сами могут позаботиться о своем здоровье и предупредить возникновение уже известных науке болезней. Для этого нужно просто обратиться в семейный медицинский центр «Изумруд», подробнее о котором можно узнать на сайте http://izumed.ru/.

Диагностика играет ключевую роль в лечении разных болезней. В центре «Изумруд» имеется все необходимое оборудование для проведения диагностических исследований. Есть современная лаборатория, в которой можно сдать все виды анализов, в том числе и генетические.

Семейный центр готов оказать качественную медицинскую помощь как взрослым, так и детям. В «Изумруде» работают отличные детские специалисты, которые найдут подход даже к самому капризному ребенку. В клинике принимают детский стоматолог, остеопат, гинеколог, вирусолог, невролог, ортопед, окулист, эндокринолог, лор, аллерголог и пр.

Список предоставляемых услуг взрослым немного шире. Одним из самых востребованных специалистов является кардиолог. Проблемы с сердцем и кровеносной системой возникают у большинства взрослого населения. Если их не лечить, то в конечном итоге они приведут к преждевременной смерти. Но и лечить их тоже нужно правильно, поэтому за квалифицированной помощью лучше всего обращаться в медцентр красногорск.

К тому же взрослых пациентов также готов принять уролог. Ну а для женщин имеется специальная услуга — ведение беременности. Запомнить самой все анализы, которые нужно сдать, время их сдачи, проведение дополнительных исследований и пр. очень сложно. К тому же беготня по обычным поликлиникам и огромные очереди ни одной беременной еще не пошли на пользу. А в «Изумруде» это все делается без лишней метушни и в наиболее удобное для женщины время.

Каждому пациенту обязательно нужно помнить, что регулярные посещения врача и своевременная диагностика болезней — залог долгой и здоровой жизни.

Popularity: 1%

Читайте также