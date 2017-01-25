Россияне предлагают построить на Луне сокровищницу

Российские ученые выдвинули очередное предложение, которое вызвало очень много споров в научных кругах. Исследователи предлагают сделать из Луны объект «недвижимости» и построить на ее поверхности некую базу для хранения объектов культурного наследия человечества. Такое предложение выдвинули специалисты, работающие в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, и их коллеги, представляющие Институт астрономии РАН.

По мнению ученых, культурные ценности в случае продолжения их хранения на Земле могут быть повреждены или полностью уничтожены в следствие техногенных катастроф, природных катаклизмов, террористических актов и войн. Так что Луну можно пока считать самым безопасным местом для хранения культурного достояния человечества.

Российские специалисты предлагают построить на Луне огромную базу, которая будет использоваться одновременно и в качестве музея, и сейфа, где будут храниться все объекты культурного наследия, которые удастся доставить на спутник Земли.

Однако с подобными объектами недвижимости могут возникнуть очень серьезные проблемы. Возможно, Новая кадастровая оценка и оспаривание результатов кадастровой оценки включит в себя в дальнейшем будущем и вопросы по недвижимости за пределами Земли, но вероятнее всего, решать их придется уже на международном уровне.

Пока россияне озвучили только мнение о целесообразности строительства музея на Луне, но никаких конкретных предложений по поводу сроков реализации и прочих технических аспектов выдвинуто не было.

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