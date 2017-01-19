Американцы создадут атомный реактор для Марса

Подготовка к колонизации Марса продолжается интенсивными темпами. К этому значимому событию готовятся не только космонавты, но и ученые, на чьи плечи легла подготовка всего оборудования для полета и создания самой первой колонии на Красной планете. До недавнего времени основной проблемой оставался источник энергии, который должен поддерживать функционирование жилого модуля, лабораторий и пр.

Не так давно американские ученые, представляющие Национальную лабораторию Айдахо рассказали о том, что им удалось создать портативный ядерный реактор, который мог бы использоваться в условиях космоса. Эта разработка еще не один раз подвергнется доработкам и изменениям, но вполне возможно, что именно ее будут использовать первые жители Марса.

Новую научную разработку подробно описали в журнале подробно Annals of Nuclear Energy.

Мощность нового реактора составляет 1,67 мегаватта, при этом его размеры не так уж велики для вырабатываемой энергии. Его активная зона занимает площадь 80 см на 134 см. Срок службы такого ядерного реактора составляет всего 15 лет, так что по истечении этого срока его все равно придется заменить или дозаправить. Для заправки ядерного реактора используется специальное топливо, состоящее из урана-235. Он помещен в оболочку, для изготовления которой использовался цирконий и вольфрам. Для охлаждения реактора может использоваться углекислый газ, недостатка которого на Красной планете возникнуть не должно.

Предполагается, что на Марсе этот портативный ядерный реактор будет использоваться для поддержания базового жизнеобеспечения. Также его хватит для обеспечения полноценной работы 3D принтера.

Отметим, что 5 лет назад эти же ученые создали меньший по размерам и мощности ядерный реактор на 40 киловатт. Именно на основе этого проекта удалось построить более мощную установку.

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