Уровень компьютерной грамотности у чехов такой же, как и у жителей Зимбабве

Жители Чехии, увы, не могут похвастаться очень высоким уровнем компьютерной грамотности. Согласно исследованию, проведенном учеными из Университета Варшавы, чехи могут претендовать только на 21-е место в общем европейском рейтинге по базовым компьютерным знаниям.

Как можно догадаться, среди 28-ми стран Европейского союза это не самый лучший результат. Такой низкий показатель обусловлен невысокой компьютерной грамотностью среди населения среднего и старшего возраста. Молодежь в отличие от них может похвастаться хорошим знанием компьютеров и даже навыками программирования. А все благодаря высокому уровню современного образования в Чехии. Именно поэтому страна пользуется очень большой популярностью у студентов из других стран. Доказательством тому является международный союз молодежи отзывы. Студенты с радостью принимают участие в образовательных и развлекательных программах, которые расширяют их кругозор, позволяют обрести новых друзей и подтянуть свои знания.

Что же касается компьютерных знаний, то среди чехов только 44% смогут самостоятельно без посторонней помощи подключить дополнительное оборудование к своему домашнему ПК, а знаниями, достаточными для перестановки операционной системы, обладает только каждый седьмой житель страны. Почти две трети чехов смогли освоить компьютер только до среднего уровня. По этому показателю Чехию можно сравнить с Зимбабве.

В связи с таким низким уровнем компьютерного образования такие крупные интернет-гиганты как Google проводят специальные онлайн-курсы для жителей страны.

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