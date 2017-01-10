Медики опровергли вред сидячего образа жизни

Британские ученые заявляют о том, что сидячий образ жизни на самом деле не такой вредный, как принято считать. Специалисты уверены, что при грамотном сочетании сидячей работы и физических нагрузок можно свести к минимуму наносимый здоровью человека вред.

К такому выводу группа ученых, в которую входили специалисты из Университетского колледжа Лондона и Эксетерского университета, пришла поле проведения масштабного исследования, которое продлилось несколько лет. Британцы уверены, что вред человеческому организму причиняет не непосредственно сидячий образ жизни, а недостаток физической активности. В связи с этим люди, которые любят играть в компьютерные игры, могут со спокойной душой это делать, не забывая уделять время зарядке и прогулкам. На самом лучшем сайте с флеш играми можно играть в игру дракон против Марио, организовывая таким образом интересно свой досуг или отдыхая от работы. Но после игры обязательно нужно выделить хотя бы 10 минут, а лучше полчаса для того, чтобы сделать зарядку.

Исследование, опровергающее вред сидячего образа жизни, проводилось на протяжении 16-ти лет. Всего в нем приняло участие более 5000 человек. Из них 3720 являлись представителями мужского пола, а остальные — женского. В течении всего этого времени ученые собирали подробную информацию о том, как эти люди проводят свое время и сколько времени посвящают спорту. Для составления полной информации в учет бралось очень много факторов: от пола до состояния здоровья и возраста каждого испытуемого.

Как выяснилось в итоге, сидячий образ почти никак не влияет на состояние здоровья человека и продолжительность его жизни, а вот отсутствие физической нагрузки наоборот способствует ухудшению самочувствия человека и негативно сказывается на его общем здоровье.

Получается, что человеку для того, чтобы постоянно оставаться здоровым, совершенно не обязательно быть спортсменом и все свободное время посвящать физическим нагрузкам. Достаточно всего лишь грамотно сочетать пассивное времяпровождение с активным.

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