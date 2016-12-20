Ученые придумали способ защиты Земли от астероидов

Российские ученые из Центра планетарной защиты придумали эффективный способ, который позволит защитить Землю от возможного падения астероида. Специалисты предлагают взывать приближающиеся к нашей планете космические тела с помощью специальных ядерных зарядов.

На реализацию этой идеи ученым понадобится более 5,6 млн долларов и примерно 7 лет. Вся система по предотвращению возможного столкновения с астероидами будет состоять из нескольких важных составляющих частей. Специалистам для полноценного функционирования всей системы понадобится создать спутники-разведчики, космические обсерватории, аппараты-перехватчикии наземные сегменты управления.

Первый этап реализации этой системы подразумевает запуск четырех аппаратов. Два из них будут выполнять роль разведчиков и еще два — перехватчиков. Уже на этом этапе ученым понадобится 1,3 млрд долларов. Для создания наземного центра управления и всей сопутствующей инфраструктуры понадобится еще примерно миллиард долларов.

Как только специалисты увидят потенциальную угрозу в приближающемся к Земле астероиде, к нему сразу же будет отправлен спутник-разведчик. Он должен будет провести замеры и расчеты, чтобы выяснить траекторию движения астероида, его размеры и массу. Если угроза подтвердится, то ученые направят к нему другой аппарат с ядерным зарядом. Задача аппарата очень проста. Он должен подорвать бомбу рядом с астероидом таким образом, чтобы тот либо полностью разрушился, либо изменил траекторию своего движения.

На следующем этапе развития системы планируется создать несколько спутников-обсерваторий, чтобы следить за космическими телами непосредственно с земной орбиты, и еще четыре спутника-разведчика. На это необходимо 1,4 млрд долларов. И еще 1,8 млрд долл. планируется потратить на создание трех дополнительных спутников-перехватчиков.

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