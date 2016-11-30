Boeing разрабатывает самолет вертикального взлета и посадки

Один из крупнейших в мире производителей авиационной техники, корпорация Boeing занялась разработкой нового типа самолетов, которые смогут взлетать и садиться в вертикальном положении. Компания уже получила все необходимые патенты и в скором времени собирается представить свое новое творение миру.

Согласно предварительной информации, воздушное судно оснастят четырьмя двигателями, особыми винтами и поворотными механизмами для них. На каждом крыле будет располагаться по два двигателя. Они обеспечат вертикальное движение самолета при взлете или посадке и горизонтальное при обычном полете.

Что касается пассажировместимости такого самолета, то в салоне комфортно могут разместиться не менее 100 человек. Компания предполагает, что такой самолет сможет использоваться для организации региональных коммерческих рейсов. Но в то же время рассматривается возможность использования его в военных целях.

Стоит отметить, что на вооружении армии США уже имеется аналогичный самолет. Он называется V-22 Osprey. На сегодняшний день это единственный серийный самолет с возможностью вертикального взлета и посадки. Его разработкой тоже занималась компания Boeing вместе со специалистами Bell.

Такое воздушное судно весит порядка 27-ми тонн и может разгоняться в воздухе до 500 км/ч. В таком самолете могут разместиться только 24 человека.

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