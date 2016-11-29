Сахарозаменители оказались вреднее сахара

На что люди только не соглашаются ради похудения. Одни вовсе устраивают себе разгрузочные дни и ничего не употребляют кроме воды, другие отказываются от употребления некоторых продуктов, в числе которых значится сахар. Его предпочитают заменять другими аналогами. Например, в последнее время стали очень популярны разные сахарозаменители. Но, как выяснили ученые, такие вещества являются одной из основных причин набора лишнего веса.

Исследованием влияния на организм такого известного сахарозаменителя, как аспартам, занималась группа специалистов, в которую вошли медики из разных сран. Эксперименты они проводили на лабораторных мышах. Грызунов разделили на 2 группы и кормили их всех только жирной пищей. Но первой группе дополнительно давали сахар, а второй — столько же аспартама. Эксперимент длился всего 18 недель. После завершения исследования ученые оценили состояние здоровья мышей и измерили их массу тела. Как выяснилось впоследствии, мыши из первой группы поправились гораздо меньше, чем те, кто употреблял сахарозаменитель. К тому же у грызунов со второй группы был значительно повышен уровень сахара в крови, что является одним из основных признаков сахарного диабета.

Отметим, что ранее ученым удалось выяснить, что аспартам влияет на состояние микрофлоры кишечника и может вызвать метаболический синдром. Именно, по словам медиков, при активном приеме сахарозаменителя, в человеческом организме нарушается выработка щелочной фосфатазы.

В будущем ученые намерены провести аналогичные эксперименты на людях. При этом эксперты не исключают возможность использования сахарозаменителей для похудения, но в сочетании с дополнительными веществами.

Если же человек не хочет использовать такие препараты, но все же желает снизить потребление сахара, то он может заменить его медом.

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