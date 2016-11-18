Галлюциногенные таблетки назвали главным конкурентом виртуальной реальности

Самые известные и крупные компании в сфере IT сегодня усиленно работают над развитием технологий виртуальной реальности и интеграции их в свои продукты. По мнению многих экспертов, виртуальная реальность обязательно завоюет рынок, а устройства, поддерживающие ее, станут самыми востребованными на мировом рынке, ведь у них не будет конкурентов. Но у генерального директора крупной американской компании Netflix Рида Хастингса другое мнение на этот счет.

На сегодняшний день виртуальная реальность еще не так сильно распространена, поэтому среди обычных пользователей до сих пор остаются востребованными компьютерные игры, лицензионное ПО, обучающие программы и электронные книги, которые можно купить на сайте http://s-online.ru/.

На прошедшей недавно онлайн-конференции, которую организовал издание The Wall Street Journal, Рид Хастингс заявил, что у технологий виртуальной реальности может появиться серьезный конкурент, которому под силу будет даже затмить все современные достижения в сфере VR. Причем, по его словам, главный конкурент придет из фармакологии.

Хастингс считает, что максимум через 50 лет фармацевты готовы будут предложить людям персонифицированные таблетки, вызывающие у людей яркие и очень реалистичные галлюцинации. Человеку для испытания новых ощущений достаточно будет купить 2 таблетки. Одна из них будет возбуждать нервную систему и оказывать галлюциногенный эффект, другая же предназначается для выхода из такого состояния и возвращения в реальность.

Выслушав эту идею на конференции, у некоторых могло сложиться мнение, что Хастингс сильно увлекся фильмом «Матрица», но другие же находят в этом логику. Как пояснил сам глава Netflix, главная цель новых технологий, в том числе и виртуальной реальности, это помочь человеку избавиться от чувства одиночества и заполнить свою жизнь чем-то интересным. Эту же цель преследуют и создатели таких галлюциногенных таблеток, но в отличии от них, компьютерные технологии не способны нанести вред человеку и даже не имеют побочных эффектов, что делает их совершенно безопасными для человека.

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