Ученые научились превращать экскременты в нефть

Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, расположенная в США, добилась огромных успехов по созданию альтернативных видов топлива. В частности, ученые научились превращать экскременты в вещество, которое по своим свойствам очень похоже на нефть.

Для этого им потребовалось создать особую технологию, которая позволяет создавать жидкое топливо.

Всем известно, что ресурсы нашей Земли не вечны и когда-нибудь люди исчерпают все запасы нефти, которые добываются из недр. Тогда человечеству предстоит найти другой способ получения жидкого топлива. Это и побудило американских ученых заняться производством «нефти» из экскрементов. Для этого они применили процесс, который называется гидротермальное сжижение. Суть данного процесса заключается в том, что он повышает давление и температуру, создавая таким образом условия, наиболее благоприятные для образования нефть. С помощью этого процесса ученые попытались в лаборатории воссоздать условия, максимально приближенные естественным.

Создание нефти из экскрементов занимает всего несколько минут, но в природе этот процесс на самом деле длится несколько миллионов лет.

Во время проведения эксперимента по производству «нефти» экскременты помещались в специальную трубку, находящуюся под высоким давлением, и нагревались до температуры 650 градусов Цельсия. После этих манипуляций в трубке образовывалась маслянистая жидкость, которая очень легко воспламенялась.

Ученые посчитали, что экскрементов одного человека за год достаточно для того, чтобы произвести несколько галлонов горючего топлива.

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